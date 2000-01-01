НДИ требует от мэра Тель-Авива извинений перед репатриантами
"Мэр Тель-Авива продемонстрировал, в лучшем случае, невежество, в худшем – оголтелый расизм". Так отреагировал председатель парламентской фракции партии "Наш дом Израиль" Роберт Илатов на высказывание Рона Хульдаи, сделанное в утреннем эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ". В интервью журналисту Рази Баркаи тель-авивский градоначальник приравнял русскоязычных репатриантов к незаконным мигрантам из Африки.
"Африканские инфильтранты - нарушители границы, незаконно пробравшиеся в Израиль. Репатрианты из стран СНГ – это евреи, вернувшиеся на свою Родину согласно Закону о возвращении, которые подвергались преследованиям и страдали от антисемитизма в изгнании. Проводить между ними какие-либо параллели совершенно недопустимо. Я требую от мэра Тель-Авива взять свои слова обратно", - подчеркнул Роберт Илатов.
Депутат от НДИ также отметил, что, к сожалению, все больше представителей левого лагеря выступают с расистскими заявлениями в отношении репатриантов. При этом они используют терминологию палестинцев, которые называют репатриантов иммигрантами.
Кандидат от партии НДИ на будущих в Тель-Авиве на будущих муниципальных выборах Борис Шиндлер направил письмо мэру Тель-Авива, в котором потребовал принести извинения за неуместное и оскорбительное для русскоязычной общины высказывание.
Следует отметить, что как и в истории с Гиди Говом, заявление Рона Хульдаи не вызвало никакого протеста и никакой особой реакции у журналистов ГАЛАЦа, которые брали у него интервью. К сожалению, подобное отношение к русскоязычным репатриантам глубоко укоренилось в сознании левой элиты.