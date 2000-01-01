03.04 17:25 MIGnews.com

Замминистра Бельгии: Иерусалим - несомненно столица Израиля

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Отступив от официальной политики федерального правительства, статс-секретарь Бельгии по вопросам мошенничества, конфиденциальности и Северного моря (аналог замминистра или младшего министра) Филипп де Бакер признал Иерусалим столицей Израиля."Иерусалим вне сомнений является столицей Израиля. Это очевидность. Это реальность. Этот вопрос не обсуждается. Но мы находимся в таком политическом контексте, где Европа рассматривает Иерусалим в качестве предмета на переговорах в рамках решения о "двух государствах", - заявил он в интервью местному еврейскому изданию Joods Actueel.Стоит отметить, что в декабре премьер-министр Бельгии Шарль Мишель осудил президента США Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля.На фоне международной критики Трамп заявил, что это его решение не исключает признание других частей города палестинской столицей в будущем, если обе стороны достигнут соглашения.