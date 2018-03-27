Германия согласилась с экстрадицией Пучдемона

Правоохранители Германии изучив испанский ордер, убедились в том, что ордер является оправданным и направили свои рекомендации в Фемиду, пишет theguardian.
Как известно, испанский Верховный суд выдал ордер на арест бывшего правителя Каталонии. Его обвиняют в организации государственного переворота и подстрекательстве к бунту. Если его вина будет доказана, тогда Пучдемону на родине грозит до 25 лет тюремного заключения.
Пучдемона задержали в воскресенье, 25 марта, на шоссе вблизи Ноймюнстера, в 80 км к югу от датской границы.
27.03.2018 районный суд Ноймюнстера земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии арестовал ранее задержанного Карлеса.