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Германия согласилась с экстрадицией Пучдемона 03.04 15:38   MIGnews.com

Германия согласилась с экстрадицией Пучдемона

Немецкая Генпрокуратура направила в суд документы на экстрадицию в Испанию экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Правоохранители Германии изучив испанский ордер, убедились в том, что ордер является оправданным и направили свои рекомендации в Фемиду, пишет theguardian.

Как известно, испанский Верховный суд выдал ордер на арест бывшего правителя Каталонии. Его обвиняют в организации государственного переворота и подстрекательстве к бунту. Если его вина будет доказана, тогда Пучдемону на родине грозит до 25 лет тюремного заключения.

Пучдемона задержали в воскресенье, 25 марта, на шоссе вблизи Ноймюнстера, в 80 км к югу от датской границы.

27.03.2018 районный суд Ноймюнстера земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии арестовал ранее задержанного Карлеса.

Германия согласилась с экстрадицией Пучдемона
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