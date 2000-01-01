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Нетаниягу расторгает соглашение с ООН | Фото:03.04 13:44   MIGnews.com

Нетаниягу расторгает соглашение с ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил об аннулировании миграционного соглашения, о заключении которого с Организацией Объединенных Наций было сообщено в понедельник.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает The Times of Israel.

На встрече с активистами из южной части Тель-Авива, в которой проживают многочисленные мигранты, глава правительства сказал, что ежегодно принимает тысячи решений, выгодных для Государства Израиль и граждан Израиля, но по поводу миграционного соглашения он принял решение, которое впоследствии пришлось пересмотреть.

Напомним, согласно договоренности, Израиль должно покинуть 16 250 нелегальных иммигрантов. Остальные смогут оставаться в Израиле, помимо прочего, еще и получить вид на жительство.

Отметим, что министр образования Нафтали Беннет накануне подверг критике эти договоренности и заявил, что "Израиль станет раем для нелегалов".

Критика в адрес соглашения была изложена в целой серии записей, размещенных на странице Нафтали Беннета в сети Twitter. Среди прочего, заключение упомянутой договоренности министр просвещения назвал "полной капитуляцией перед кампанией, распространенной через СМИ в последние месяца".
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