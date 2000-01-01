Нетаниягу расторгает соглашение с ООН

На встрече с активистами из южной части Тель-Авива, в которой проживают многочисленные мигранты, глава правительства сказал, что ежегодно принимает тысячи решений, выгодных для Государства Израиль и граждан Израиля, но по поводу миграционного соглашения он принял решение, которое впоследствии пришлось пересмотреть.
Напомним, согласно договоренности, Израиль должно покинуть 16 250 нелегальных иммигрантов. Остальные смогут оставаться в Израиле, помимо прочего, еще и получить вид на жительство.
Отметим, что министр образования Нафтали Беннет накануне подверг критике эти договоренности и заявил, что "Израиль станет раем для нелегалов".
Критика в адрес соглашения была изложена в целой серии записей, размещенных на странице Нафтали Беннета в сети Twitter. Среди прочего, заключение упомянутой договоренности министр просвещения назвал "полной капитуляцией перед кампанией, распространенной через СМИ в последние месяца".