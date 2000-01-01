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Министр Каменос считает Эрдогана сумасшедшим 03.04 14:12   MIGnews.com

Министр Каменос считает Эрдогана сумасшедшим

Глава Министерства обороны Греции Панос Каменос считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган "сошел с ума". Комментируя ситуацию с двумя арестованными в Турции греческими военными и провокациях Анкары в Эгейском море, министр обороны заверил, что коммуникаций с Эрдоганом нет.

Каменос напомнил, что президент Турции публично оскорбил Америку и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Поэтому, вывод один – в Турции не существует судов, а судебную систему курирует султан Эрдоган, раздавая свои приказы, пишет Ekathimerini.

Он считает, что греческих солдат Турция будет держать 15 лет. "Вы не можете отвечать безумцу", - заявил он.

Греческие оппозиционеры подвергли критике заявления министра Каменоса, они считают, что тот своими изречениями, подливает масла в огонь в напряженные отношениях стран.
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