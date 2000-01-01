Министр Каменос считает Эрдогана сумасшедшим

Каменос напомнил, что президент Турции публично оскорбил Америку и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Поэтому, вывод один – в Турции не существует судов, а судебную систему курирует султан Эрдоган, раздавая свои приказы, пишет Ekathimerini.
Он считает, что греческих солдат Турция будет держать 15 лет. "Вы не можете отвечать безумцу", - заявил он.
Греческие оппозиционеры подвергли критике заявления министра Каменоса, они считают, что тот своими изречениями, подливает масла в огонь в напряженные отношениях стран.