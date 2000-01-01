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За фейковые новости начнут отправлять в тюрьму | Фото:03.04 23:38   MIGnews.com

За фейковые новости начнут отправлять в тюрьму

Несмотря на большую критику предлагаемого нововведения, парламент Малайзии на этой неделе поддержал законопроект, которым предусматривается введение строгой ответственности за распространение фейковых новостей.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает Reuters.

Согласно новому законопроекту, за распространение фейковых новостей будут наказывать штрафом в размере до 123 тысяч долларов и лишением свободы на срок до шести лет.

Фейковыми будут признаваться, среди прочего, новостные сообщения, которые хотя бы частично содержат информацию, не соответствующую действительности, уточняет издание.

Отметим, что законопроект не обходит вниманием и иностранные СМИ, которые публикуют неправдивые новости о гражданах Малайзии.

По словам активистов, новым законом правительство просто пытается заставить замолчать всех своих оппонентов.

Тем ни менее представители Министерства юстиции Малайзии утверждают, что данный закон нацелен на защиту общественности от неправдивой информации и не противоречит предусмотренному Конституцией праву на свободу слова.
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