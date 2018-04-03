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Трампа будут просить усилить меры по сдерживанию РФ 03.04 12:11   MIGnews.com

Трампа будут просить усилить меры по сдерживанию РФ

Во вторник, 3 апреля, лидеры тройки стран Балтии во время встречи в Белом доме обратятся к американскому лидеру, чтобы тот сделал все возможное для более жесткого сдерживания Российской Федерации.

СМИ пишут, что балтийские лидеры будут просить чаще использовать ПВО Patriot для военных учений в странах Балтии. Эти три страны намерены стать частью европейского противоракетного щита.

Перед началом визита Грибаускайте сказал журналистам, что надеется на то, что Америка и союзники поймут, что воздушное пространство балтийских стран должно быть защищено лучше, пишет Южный Федеральный.

В минувшем году НАТОвский альянс развернул четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, это только часть мер по сдерживанию российской стороны, еще военные США отправили батарею Patriot в Литву для учений.

Американский вице-президент Майк Пенс в июле заговорил о возможном развертывании Patriot в Эстонии.

Напомним Mignews сообщал, президент США предложил встретиться президенту РФ Владимиру Путину во время мартовского телефонного разговора.
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