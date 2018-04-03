Трампа будут просить усилить меры по сдерживанию РФ
Во вторник, 3 апреля, лидеры тройки стран Балтии во время встречи в Белом доме обратятся к американскому лидеру, чтобы тот сделал все возможное для более жесткого сдерживания Российской Федерации.
СМИ пишут, что балтийские лидеры будут просить чаще использовать ПВО Patriot для военных учений в странах Балтии. Эти три страны намерены стать частью европейского противоракетного щита.
Перед началом визита Грибаускайте сказал журналистам, что надеется на то, что Америка и союзники поймут, что воздушное пространство балтийских стран должно быть защищено лучше, пишет Южный Федеральный.
В минувшем году НАТОвский альянс развернул четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, это только часть мер по сдерживанию российской стороны, еще военные США отправили батарею Patriot в Литву для учений.
Американский вице-президент Майк Пенс в июле заговорил о возможном развертывании Patriot в Эстонии.