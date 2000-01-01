03.04 10:41 MIGnews.com

Повышение пособий

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр труда и благосостояния Хаим Кац принял рекомендации Центра незрячих людей в Израиле и утвердил выделение бюджета в размере 50 миллионов шекелей на повышение уровня благосостояния людей, обладающих удостоверением незрячего. Финансирование является частью программы по повышению пособий по инвалидности. В рамках своего варианта повышения пособий по инвалидности министр Кац предлагал повысить пособие по сопровождению незрячих до уровня пособия на передвижение до 1.354-1,848 шекелей в месяц.Пособие для сопровождения призвано помочь слепому гражданину в передвижении. В рамках решения будут увеличены пособия по сопровождению лиц, имеющих удостоверение незрячих и неработающих (сумма пособия составляет 75% от максимально возможной суммы пособия) — пособия будут увеличены на 596 шекелей, а максимальная сумма пособия будет увеличена на 349 шекелей до 1,337 шекелей. На сегодняшний день пособие на низком уровне получают более 5.500 взрослых, имеющих удостоверение незрячих, а максимальное пособие получают 2.000 человек. Министр Кац также удовлетворил просьбу о сравнении максимального возраста для получения пособия по сопровождению для мужчин и женщин до 67 лет. Таким образом, работающие женщины, которым полагалось пособие только до 62 лет, теперь смогут получать его еще 5 лет.Выплаты повышенного пособия начнутся с апреля и будут произведены ретроактивно с марта этого года. Нынешнее решение последовало за решением, принятым министром благосостояния в ноябре прошлого года, согласно которому с 1 января 2018 года были увеличены пособия для тех, кто в соответствии с критериями получал 50% от максимально возможной суммы пособия по сопровождению. Категория получающих 50% была упразднена, и все имеющие право на пособие начали получать либо 100% суммы, либо 75% - в зависимости от принадлежности к той или иной группе.