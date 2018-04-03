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Встреча глав РФ и США не принесет исторических результатов 03.04 10:19   MIGnews.com

Встреча глав РФ и США не принесет исторических результатов

Будущая встреча лидеров РФ и США внесет ясность в отношения стран, такое мнение высказал бывший российский посол в Америке, первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк.

Он утверждает, что встречи президентов всегда важны, а встреча Путина и Трампа была бы позитивом при всех обстоятельствах, конечно же, ожидать итогов "исторического значения" тяжело, ведь к такому нужна огромная и длительная подготовка, а еще решимость стран для достижения целей.

Более того, последние события в отношении РФ и США он описал как самую обостренную степень отсутствия нормальности, после завершения Холодной войны, пишет Ведомости.

Экс-посол РФ в США исключил возможность военного столкновения: "Не думаю, что представители политбомонда США окончательно потеряют рассудок", а затем уточнил, что столкновение с российской стороной – "это неизбежный конфликт, который уничтожит всех, в этом вся соль ядерного сдерживания".

Потенциала РФ достаточно, чтобы "обеспечить сдерживание на должном уровне", и это не исключит появления горячих ситуаций.
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