Встреча глав РФ и США не принесет исторических результатов
Будущая встреча лидеров РФ и США внесет ясность в отношения стран, такое мнение высказал бывший российский посол в Америке, первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк.
Он утверждает, что встречи президентов всегда важны, а встреча Путина и Трампа была бы позитивом при всех обстоятельствах, конечно же, ожидать итогов "исторического значения" тяжело, ведь к такому нужна огромная и длительная подготовка, а еще решимость стран для достижения целей.
Более того, последние события в отношении РФ и США он описал как самую обостренную степень отсутствия нормальности, после завершения Холодной войны, пишет Ведомости.
Экс-посол РФ в США исключил возможность военного столкновения: "Не думаю, что представители политбомонда США окончательно потеряют рассудок", а затем уточнил, что столкновение с российской стороной – "это неизбежный конфликт, который уничтожит всех, в этом вся соль ядерного сдерживания".
Потенциала РФ достаточно, чтобы "обеспечить сдерживание на должном уровне", и это не исключит появления горячих ситуаций.