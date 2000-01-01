03.04 12:56 MIGnews.com

На выборах в Армении лидирует Республиканская партия

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На парламентских выборах в Армении лидирует Республиканская партия, которую возглавляет президент республики Серж Саргсян.На втором месте — блок "Царукян", на третьем — партия "Дашнакцутюн", передает телеканал "Россия 24".Эти выборы — первые после конституционной реформы 2015 года. В соответствии с ней Армения переходит от президентской формы правления к парламентской. Президент будет избираться национальным собранием и выполнять представительские функции.