03.04 11:21 MIGnews.com

Джулиан Ассанж останется в посольстве Эквадора в Лондоне

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж уклонился от решения о его выселении из посольства в Эквадора в Лондоне после того, как правый кандидат, который пообещал вышвырнуть его, очевидно проиграл президентские выборы.Ассанж укрывался в крошечном посольстве почти 5 лет, и был защищен нынешним левым правительством Эквадора от экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасилованиях.Консервативный кандидат в президенты Гильермо Лассо пообещал выселить Ассанжа в течение 30 дней после победы на выборах.Когда стало ясно, что Лассо на грани поражения, Ассанж послал ему язвительное сообщение в воскресенье вечером, 2 апреля.Кандидат от правящей социалистической партии Эквадора "Альянс ПАИС", бывший вице-президент Ленин Морено лидирует во втором туре голосования на президентских выборах, как пишет ВВС.После подсчета 93,5% голосов Морено набирает 51,06%, а его оппонент - бывший банкир и консерватор Гильермо Лассо - 48,94% голосов.