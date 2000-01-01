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flickr 03.04 11:21   MIGnews.com

Джулиан Ассанж останется в посольстве Эквадора в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж уклонился от решения о его выселении из посольства в Эквадора в Лондоне после того, как правый кандидат, который пообещал вышвырнуть его, очевидно проиграл президентские выборы.

Ассанж укрывался в крошечном посольстве почти 5 лет, и был защищен нынешним левым правительством Эквадора от экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасилованиях.

Консервативный кандидат в президенты Гильермо Лассо пообещал выселить Ассанжа в течение 30 дней после победы на выборах.

Когда стало ясно, что Лассо на грани поражения, Ассанж послал ему язвительное сообщение в воскресенье вечером, 2 апреля.

Кандидат от правящей социалистической партии Эквадора "Альянс ПАИС", бывший вице-президент Ленин Морено лидирует во втором туре голосования на президентских выборах, как пишет ВВС.

После подсчета 93,5% голосов Морено набирает 51,06%, а его оппонент - бывший банкир и консерватор Гильермо Лассо - 48,94% голосов.
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