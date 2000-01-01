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Новые подробности о встрече Нетаниягу и посланника Трампа 03.04 09:21   MIGnews.com

Новые подробности о встрече Нетаниягу и посланника Трампа

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о новых подробностях встречи между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и посланником президента США Дональда Трампа Джейсоном Гринблатом.

На одной из встреч в офисе премьер-министра, на столах расстелили карты и говорили о специфических поселениях, с тем, чтобы объяснить Гринблату, где именно будет построено новое поселение. Яэль Ламперт, член Совета Национальной Безопасности, сопровождающая Гринблата, взглянув на карту, заметила: “Здесь нет поселения Кида. Вы про него забыли”.

Находившиеся в комнате были шокированы таким уровнем информированности о происходящем на местах.
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