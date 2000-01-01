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Nakonu.com












03.04 08:18   MIGnews.com

Израильтяне боятся и не знают друг друга

Новое общественное движение “Пнима”, организованное Шаем Пироном, и членами которого, среди прочих, являются бывшие начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц и Габи Ашкенази, готовит к публикации исследование о глубоком расколе в израильском обществе.

Согласно результатам опроса общественного мнения, публикуемым Пнима, 42% евреев в Израиле верят в то, что существует пропасть между левыми и правыми. 22.5% опрошенных полагают, что левые представляют собой опасность, 43,4% верят в то, что жители Тель-Авива ставят себя выше других и 42.8% боятся арабов.

Опрос демонстрирует глубокий раскол между различными группами еврейского населения в Израиле. 33,6% опрошенных сообщили, что лично не знакомы ни с одним ультра-ортодоксальным евреем, 38,5% не знакомы с поселенцем, 41.1% не знаком с мусульманином, 50% израильтян не знакомы с евреем - выходцем из Эфиопии, и 51,1% израильских арабов не знакомы с евреями правых убеждений.

Авторы исследования предупреждают: “Та глубина и легкость, с которой политики в Израиле превратили ненависть в в центральное орудие политики заслуживает осмысленного изучения. Политики строят свои карьеры на ненависти, используя такие понятия, как леваки, харедим, поселенцы и т.п. Наше исследование показывает, как много ненависти возникло в результате отсутствия знания частей израильского общества друг о друге, и как израильтяне страдают от стигматизации и демонизации “другого” в своем собственном обществе”.
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