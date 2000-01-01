03.04 09:20 MIGnews.com

Меркель: "Мигранты должны уважать законы Германии"

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что беженцы в Германии должны уважать терпимость, открытость и свободу религии, в то время как высокопоставленные члены ее партии призывали к запрету на иностранное финансирование мечетей.Ангела Меркель, которая будет боллотироваться на пост канцлера, оказалась под огнем критики за то, что за последние 2 года в Германию въехало более миллиона беженцев.В беседе с сирийским журналистом Хамди Аль-Кассаром, который приехал в Германию в 2015 году и спросил о том, чего ожидает Германия от беженцев, Меркель сказала в своем еженедельном подкасте: "Мы ожидаем, что люди, которые приедут к нам, будут придерживаться наших законов".Также Меркель заявила, что ввиду проблем с жильем в больших городах, прибывающим в Германию беженцам следует селиться не в мегаполисах, а в сельской местности.Немцев же канцлер призвала и "быть более открытыми по отношению к беженцам": "Мы слишком мало знаем о Сирии, Ираке, странах Северной Африки и должны использовать эту возможность, чтобы узнать их лучше, чему-то научиться".