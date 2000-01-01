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Фотограф: Коби Гидеон 03.04 07:34   MIGnews.com

Нетаниягу принял лауреата премии "Генезис" Ицхака Перлмана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял в воскресенье, 2 апреля, в своей канцелярии в Иерусалиме лауреата премии "Генезис" за 2016 год Ицхака Перлмана с супругой Тоби по случаю объявления победителей конкурса "Дух без границ" (Unlimited Spirit) под управлением известного благотворительного центра "Матан - United Way".

В сентябре прошлого года Перлман объявил этот конкурс для поиска особо выдающихся проектов, направленных на развитие классического искусства и его доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями. В конкурсе "Дух без границ" приняли участие около 70 соискателей, из них были отобраны 14 лучших, среди них - Музей Израиля, "Хевра ле-МАТНАСим", известные художественные коллективы "Вертиго" и "На Лагаат", музыкальные учебные заведения "Римон", "Садна" и другие. Общая сумма грантов призового фонда Ицхака Перлмана, распределяемых в Израиле, составляет 3,2 миллиона шекелей.

Выступая на церемонии в честь Ицхака Перлмана и победителей конкурса "Дух без границ", премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:
"Инициатива Ицхака Перлмана и премии "Генезис" дает надежду и вдохновение новым поколениям артистов и общественных активистов, демонстрируя универсальное значение ценностей еврейского народа".

Лауреат премии Генезис Ицхак Перлман заявил:
"Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями - прежде всего люди и граждане, и они должны быть абсолютно равноправны. Если мы будем бороться за их права, создавать им возможности расширить свои горизонты и внести свой творческий вклад в развитие нашего общества, мы приблизим Израиль к тому идеалу, о котором мы мечтаем".

Натан Щаранский, глава Еврейского Агентства и председатель отборочной комиссии премии Генезис, отметил, что пример Ицхака Перлмана служит свидетельством жизненной важности еврейских ценностей.
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