Эрдоган заявил о новых операциях в Сирии

Турция готовится к новым операциям по борьбе с террористами после окончания операции "Щит Евфрата". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы закончили первый этап операции "Щит Евфрата". Продолжение последует. Теперь мы готовимся к новым операциям в других регионах, чтобы побороть террористические организации", —цитирует слова турецкого президента телеканал NTV.
Напомним, что операция "Щит Ефрата" в Сирии началась в августе 2016 года. Целью Турции стало освобождение территорий, захваченных террористами.