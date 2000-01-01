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YouTube 04.04 07:11   MIGnews.com

Эрдоган заявил о новых операциях в Сирии

Турция готовится к новым операциям по борьбе с террористами после окончания операции "Щит Евфрата". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы закончили первый этап операции "Щит Евфрата". Продолжение последует. Теперь мы готовимся к новым операциям в других регионах, чтобы побороть террористические организации", —цитирует слова турецкого президента телеканал NTV.

Напомним, что операция "Щит Ефрата" в Сирии началась в августе 2016 года. Целью Турции стало освобождение территорий, захваченных террористами.
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