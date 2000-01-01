03.04 21:35 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с генеральным директором Noble Energy

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с генеральным директором Noble Energy Дэвидом Стовером. Встреча состоялась в понедельник, 3 апреля.В ходе встречи обсуждались перспективы увеличения внутреннего потребления природного газа, а также перспективы экспорта природного газа в ряд стран.На встрече также присутствовали министр энергетики Юваль Штайниц, генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер, глава Национального совета по экономике профессор Ави Симхон, старший вице-президент компании Noble по Ближнему Востоку Кейт Эллиот и глава представительства Noble Energy в Исраиле Бини Зомер.