Нетаниягу встретился с генеральным директором Noble Energy
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с генеральным директором Noble Energy Дэвидом Стовером. Встреча состоялась в понедельник, 3 апреля.
В ходе встречи обсуждались перспективы увеличения внутреннего потребления природного газа, а также перспективы экспорта природного газа в ряд стран.
На встрече также присутствовали министр энергетики Юваль Штайниц, генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер, глава Национального совета по экономике профессор Ави Симхон, старший вице-президент компании Noble по Ближнему Востоку Кейт Эллиот и глава представительства Noble Energy в Исраиле Бини Зомер.