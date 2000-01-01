04.04 06:27 MIGnews.com

Путин озвучил план действий на случай вечных санкций для РФ

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Контрсанкции против стран Запада будут сохраняться до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры в отношении России, сообщил президент России Владимир Путин."Я исхожу из того, что санкции (Запада) не будут вечно продолжаться", – сказал президент РФ.Затем он добавил, что если ограничения будут продолжаться вечно, то "мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить".Такой ответ Путин высказал, выступая медиа-форуме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.