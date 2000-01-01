03.04 18:18 MIGnews.com

Лапид представил план по борьбе с коррупцией

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Председатель партии "Йеш Атид" Яир Лапид и бывший следователь полиции Йоав Сегалович обнародовали план партии по борьбе с коррупцией в государственных структурах. Программа "Нахшон" была разработана при участии членов Кнессета Мики Леви и Яакова Перри.План фокусируется на том, как описал это сам Яир Лапид "узаконенной" коррупции, а также укрепление правоохранительной системы. Авторы программы считают, что ослабление правоохранительной системы в совокупности с ростом коррупции наносит ущерб государству, обществу, экономике и гражданам.Политик также добавил, что для осуществления плана потребуется и смена правительства.