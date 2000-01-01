03.04 16:35 MIGnews.com

Эрдоган: турки должны бросить вызов "внукам нацизма"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецких избирателей, проживающих в Европе бросить вызов "внукам нацизма" и поддержать референдум об изменении конституции, который состоится уже в этом месяце.По-видимому, новые замечания турецкого лидера вызовут дальнейший гнев Европы.Эрдоган неоднократно обрушивался с критикой на европейские страны, в том числе и на Германию за запрет на проведение мероприятий с участием турецких министров.Ранее турецкий лидер обвинил Берлин в том, что правительство использует "нацистскую методику" в отношении турецких граждан, проживающих в Германии.Комментарии Эрдогана со ссылками на ее военное прошлое вызвало возмущение германских властей. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сравнения такого рода должны быть прекращены.Турецкий лидер также отметил, что в случае необходимости поставит на референдум вопрос о возврате смертной казни, от которой страна отказалась для того, чтобы стать членом Евросоюза, пишет Reuters.