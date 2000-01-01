03.04 22:23 MIGnews.com

Кремль не согласен с обвинениями Польши в гибели самолета

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В Кремле не согласны с обвинениями прокуратуры Польши в адрес российских диспетчеров в провоцировании авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб президент этой страны Лех Качиньский, передает ТАСС.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "соглашаться с выводами о вине диспетчеров не представляется возможным".Песков напомнил, что в России проводится свое расследование авиакатастрофы и обстоятельства этой трагедии уже достаточно серьезно исследованы. Представитель Кремля заверил, что работа по этому делу будет продолжаться.Ранее сообщалось, что прокуратура Польши выдвинула обвинения российским авиадиспетчерам в умышленном провоцировании авиакатастрофы лайнера Ту-154М президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года.Ту-154М потерпел крушение утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. Авиакатастрофа унесла жизни находящихся на борту 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. В Катынь высокопоставленная польская делегация летела для проведения траурных мероприятий. Пилоты приняли решение посадить авиалайнер в условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей, самолет несколько метров не долетел до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.