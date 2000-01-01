03.04 15:20 MIGnews.com

Открыто самое важное и самое дорогое шоссе Израиля

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Утром в понедельник, 3 апреля, министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял участие в церемонии, посвящённой открытию шоссе № 531 на участке Раанана-Даром в обоих направлениях и соединения шоссе № 20 (Аялон) с Прибрежным шоссе (№ 2)."Шоссе № 531 - одна из центральных трасс в районе Ха-Шарон. Раньше сотни тысяч водителей были вынуждены пересекать густонаселенные города. Теперь они смогут осуществлять быстрый и безопасный проезд по новому шоссе, проезжая через 12 развязок вместо светофоров", - заявил министр транспорта Исраэль Кац."Стоимость проекта составляет около 4, 6 миллиардов шекелей, - проинформировал Исраэль Кац. Министр добавил: "Шоссе № 531 – один из самых крупномасштабных инфраструктурных проектов, осуществляемых на сегодняшний день в центре страны, который значительно разгрузит дороги в районе Ха-Шарон. Трасса связывает населенные пункты района Ха-Шарон, Ход ха-Шарон, Кфар-Сабу, Раанану, Герцлию, Тель-Авив, Гуш-Дан с другими городами страны"."Шоссе № 531 - это больше чем просто дорога. Это целая транспортная система, сочетающая автомагистрали и железные дороги. В рамках проекта будет выполнена электрификация пути, а также построены три новые железнодорожные станции. По маршруту шоссе построены 36 мостов и тоннелей, велосипедные дорожки и пешеходные маршруты. При этом особое внимание уделено сохранению природного ландшафта, снижению шумовых помех и уровня загрязнения атмосферы в районе близлежащих населенных пунктов", - заявил глава транспортного ведомства.Шоссе № 531 считается самым дорогим в Израиле. На проект было потрачено 4,5 миллиарда шекелей.