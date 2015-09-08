Демография войны: миллион африканцев на пути в Европу
Высокопоставленный британский дипломат Джо Уолкер-Кузинс, бывший глава миссии британского правительства в Бенгази, предупредил, что около миллиона африканских беженцев находится на пути в Европу.
В прошлом году из Ливии в Италию перебралась 181 тысяча беженцев. За первые три месяца текущего года в Средиземном море при попытке достичь берегов Европы утонули 590 человек.
Уолкер-Кузинс заявил, что попытки ЕС собрать, обучить и заставить работать “ливийскую береговую охрану” были предприняты слишком поздно и прилагаемое усилие совершенно недостаточно для того, чтобы остановить человеческую волну такого масштаба.
Дипломат заявил: “Мои источники сообщают, что миллион, и возможно более миллиона беженцев уже двинулись по маршрутам, ведущим из Центральной Африки и стран Африканского Рога”.
Уолкер-Кузинс полагает, что необходимо предпринимать “капиллярную акцию” в 1400 к югу от побережья, в районе теоретической границы Ливии. Людей, прибывших в ливийские порты и находящихся “почти в Европе” остановить уже невозможно, полагает дипломат.
На прошлой неделе “верховный суд Ливии” отверг меморандум о взаимопонимании с итальянским правительством, согласно которому итальянцы получали право обучать береговую охрану на ливийской территории. По мнению суда ливийское Правительство Национального Согласия (GNA) не имело полномочий на подписание подобного рода документа, поскольку “не является легитимно признанным”.
Это нанесло удар по всей “стратегии” ЕС, направленной на сдерживание потока мигрантов. Теперь брюссельские политики лихорадочно придумывают “альтернативы” повалившемуся плану. Одна из них - выплата откупных различным африканским правительствам, например, Нигерии за то, что те согласятся принимать обратно своих граждан, прошения о предоставлении убежища которых были отвергнуты. Нигерийцы являются самой большой группой мигрантов, попадающих в Италию, и 75% нигерийцев идет через Ливию.
Новый пакет мер в отношении ограничения потока мигрантов разрабатывает образование, именующее себя Инициатива Европейской Стабильности. Ее глава, Геральд Кнаус сообщает: “Если мы не предпримем нечто значительное, количество тонущих и страдающих людей достигнет рекордного уровня. Есть очень мало того, что мы можем сделать в связи с коренными причинами миграции из Африки в обозримом будущем. Мы обязаны … найти конкретную альтернативу, и самый лучший вариант предусматривает, чтобы ЕС взял на себя ответственность за ускорение обработки прошений о предоставлении убежища, подаваемых в Италии”.
Кнаус также указал на то, что “критически важно” обеспечить прием такими государствами, как Нигерия. Сенегал и прочих “после оговоренной даты” своих граждан, чьи прошения о предоставлении статуса беженца были отвергнуты.
Кнаус и бюрократы, управляющие ЕС, отказываются осознать масштаб стоящей перед ними проблемы и потенциала начавшегося переселения народов. Известный германский социолог Гуннар Хайнзон, опираясь на статистические данные 2009 года показал, что в период 2015-2050 годов в Европу пожелают переселиться 950 миллионов человек из Африки и стран Ближнего Востока. Миграция вызвана взрывной рождаемостью в указанных регионах и резким повышением так называемого “индекса войны” - соотношения количества юношей в возрасте 15-19 лет, вступающих во взрослую жизнь и количества мужчин в возрасте 54-59 лет, уходящих из активной жизни. В том же Сенегале он в семь раз выше, чем в Германии, что означает что из 7 тысяч молодых людей, вступающих в активную фазу жизни, лишь тысяча найдет средства к существованию, а остальные либо будут вынуждены за них воевать, либо устремятся в Европу. Подробнее об этом можно прочитать в материале "В Европу устремятся 950 миллионов африканцев и арабов".