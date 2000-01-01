03.04 13:49 MIGnews.com

В Бейт-Шемеш построят 17 тысяч квартир

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве 17 тысяч единиц жилья в Бейт-Шемеше. В церемонии приняли участие министр финансов Моше Кахлон, министр строительства Йоав Галант, министр внутренних дел Арье Дери и мэр Бейт-Шемеша Моше Абутбуль.Население Бейт-Шемеша составляет около 104 тысяч человек (21000 семей). Строительство жилья в соответствии с соглашением удвоит численность населения города, приближая эту цифру к сегодняшней численности населения Беер-Шевы. Тридцать лет назад Бейт-Шемеш получил статус города, сегодня он является пятнадцатым по величине, а в будущем станет одним из самых крупных городов страны.Выступая перед присутствующими, премьер-министр Нетаниягу заявил:"Данное соглашение приведет к удвоению численности населения города. Это огромное достижение.Я вижу, как этот город превращается в крупный город центра страны.Он развивается очень быстрыми темпами.Есть ультрарелигиозные евреи, светские евреи, евреи, придерживающиеся традиций, есть ашкеназы, есть сефарды, есть новые репатрианты, нам заповедано во всех уголках нашей страны "сидеть братьям вместе".Я в курсе проблем, министры правительства в курсе проблем, если действовать сообща, их можно решить.Эта страна и этот город принадлежат всем нам, и всем здесь найдется место. Мы намерены создать прекрасное будущее.Я вижу Бей-Шемеш городом с полумиллионным населением, чтобы так было, нам следует инвестировать вместе".