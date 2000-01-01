Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Сирийский загранпаспорт - самый дорогой в мире 03.04 10:31   MIGnews.com

Сирийский загранпаспорт - самый дорогой в мире

Парламент Сирийской Арабской Республики принял решение, согласно которому заграничный паспорт этого растерзанного гражданской войной государства станет самым дорогим в мире.

Портал Al-Arabia сообщает, что пошлина на получение загранпаспорта увеличена с 400 до 800 долларов. Это намного превышает подобные, даже очень высокие пошлины, в других странах мира. Ближайшими “конкурентами” являются Турция (2590 долларов), Австралия (200 долларов), Швейцария и Мексика (60 долларов).

При этом практически не существует государств, в которые открыт безвизовый въезд для граждан Сирии. В рейтинге паспортов Сирия находится на 1012-м месте - из 104 включенных в рейтинг. Менее престижными считаются только паспорта Пакистана, Афганистана и Ирака.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:22
Над школьником в Берлине издевались одноклассники-антисемиты
10:19
Дери и Гафни: нет оправдания для демонстраций харедим
09:21
Новые подробности о встрече Нетаниягу и посланника Трампа
09:20
Меркель: "Мигранты должны уважать законы Германии"
08:21
Студент йешивы приговорен к 56 дням в военной тюрьме
08:18
Израильтяне боятся и не знают друг друга
07:55
Наводнения и оползни в Колумбии: более 250 погибших
07:34
Нетаниягу принял лауреата премии "Генезис" Ицхака Перлмана
07:30
Жуткая авария в Негеве: от машины ничего не осталось  
07:18
Швеция намерена последовать примеру Великобритании
06:36
Посол РФ в Минске - об “антироссийских” действиях Запада
05:21
В Лондоне арестованы 6 покушавшихся на жизнь беженца
04:28
Чрезмерная любовь к мясу грозит раком
03:28
Ученые: чужая печаль вызывает в нас трагическое наслаждение
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus