03.04 10:31 MIGnews.com

Сирийский загранпаспорт - самый дорогой в мире

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Парламент Сирийской Арабской Республики принял решение, согласно которому заграничный паспорт этого растерзанного гражданской войной государства станет самым дорогим в мире.Портал Al-Arabia сообщает, что пошлина на получение загранпаспорта увеличена с 400 до 800 долларов. Это намного превышает подобные, даже очень высокие пошлины, в других странах мира. Ближайшими “конкурентами” являются Турция (2590 долларов), Австралия (200 долларов), Швейцария и Мексика (60 долларов).При этом практически не существует государств, в которые открыт безвизовый въезд для граждан Сирии. В рейтинге паспортов Сирия находится на 1012-м месте - из 104 включенных в рейтинг. Менее престижными считаются только паспорта Пакистана, Афганистана и Ирака.