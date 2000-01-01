03.04 10:19 MIGnews.com

Дери и Гафни: нет оправдания для демонстраций харедим

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Министр внутренних дел Арье Дери (ШАС) и глава финансового комитета Кнессета Моше Гафни (Яадут А-Тора) подвергли жесткой критике демонстрации харедим против призыва в Иерусалиме, организованные так называемым “Пелег Иерушалми” и сторонниками раввина Ауэрбаха.Гафни заявил: “ Раввин Шах и раввин Эльяшив никогда не поддерживали демонстраций 16-летних мальчиков, и никогда не пропагандировали ничего подобного в газетах. Такие вещи делаются потихоньку, в тишине. Теперь они растоптали этот консенсус подошвами ботинок 15-летних на улице Жаботински. Кто им дал на это право?”Гафни поддержал Дери, сказав, что в действиях “Пелег Иерушалми “нет истины”: “То, что случилось здесь за 60 прошедших лет - и то, с чем сталкивались все великие раввины, которые были до нас - они сталкивались с куда более серьезными проблемами в призывных центрах, по сравнению с тем, чего нам удалось добиться”.Дери добавил: “Я буду очень осторожен в своих высказываниях, но нужно делать то, что необходимо делать, надо являться на призывные пункты. И мы заботимся о бесконечном количестве случаев, когда молодые люди туда не являются- и это очень и очень непросто, после всех постановлений БАГАЦа и закона Лапида, но мир Торы цветет, мир Торы услышан”.