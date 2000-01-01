03.03 11:40 MIGnews.com

В Раде предложили сбросить на Москву атомную бомбу

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Заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев посетовал на отсутствие возможности "швырнуть на Москву" атомную бомбу.Также нардеп заявил, что, по его мнению, со стороны России будут предприниматься средства радиоэлектронной борьбы против вещания нового украинского государственного телеканала "Дом", который будет транслироваться в Крыму и на неподконтрольных регионах Донбасса."Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - сказал Потураев в ходе презентации телеканала "Дом".