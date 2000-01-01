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Помпео: от Израиля зависит будущее всего Ближнего Востока | Фото:03.03 08:25   MIGnews.com

Помпео: от Израиля зависит будущее всего Ближнего Востока

Израиль занимает центральное место в светлом будущем всего Ближнего Востока.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео, выступая 2 март на конференции AIPAC в Вашингтоне, передает "Аруц Шева".

"Вы должны знать, что нет такого президента, который бы любил Израиль больше, чем президент Трамп и наша команда", – отметил он.

По словам Помпео, Израиль, создающий крепкую и инновационную экономику, является примером "плюрализма и свободы слова".

"Присмотритесь, и вы увидите, что народы во всем мире все чаще принимают Израиль, как центральное место в светлом будущем для Ближнего Востока. Греция и Кипр, а также Египет и Иордания установили новое энергетическое партнерство с Израилем. Гватемала, Гондурас, Науру признали Иерусалим столицей Израиля, а Бразилия заявляет, что намерена это сделать. Присоединяйтесь", – призвал Помпео.

Он также заявил, что все больше стран Персидского залива принимают Израиль. В частности, в 2018 году Оман принял премьер-министра Биньямина Нетаниягу с визитом. В том же году Объединенные Арабские Эмираты дважды исполнили государственный гимн Израиля на турнире по дзюдо, проходившем в Абу-Даби.

"В прошлом году наши бахрейнские друзья разрешили израильским журналистам посетить страну впервые с 1994 года. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сказал: "Я считаю, что палестинцы и израильтяне имеют право иметь свою собственную землю". Еще многое предстоит сделать. Но я думаю, что ожидается настоящий сдвиг в отношениях Израиля с некоторыми соседями. И чем больше Ближний Восток принимает Израиль, тем ярче будет его будущее", – добавил Помпео.


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