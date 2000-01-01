03.03 19:12 MIGnews.com

Смотрич: Нетаниягу хочет создать палестинское государство

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Министр транспорта Бецалель Смотрич заявил во вторник вечером, 3 марта, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен создать демилитаризованное палестинское арабское государство."После радости от провала правительства левого арабского меньшинства (что представляло серьезную опасность для сионистской идеи), вот мой анализ и оценка следующей коалиции", - сказал Смотрич.По его словам, плохие результаты Бенни Ганца на выборах могут означать "распад партии "Кахоль Лаван", что заставит его вступить в коалицию во главе с премьер-министром Нетаниягу."У Ганца есть три хороших оправдания для вступления в правительство Нетаниягу, несмотря на предвыборные обещания: 1) Биби не имеет иммунитета. Он ведет борьбу за свою невиновность в суде, что является законным. 2) Существует "историческая возможность" определить постоянные границы Государства Израиль в рамках реализации программы Трампа и только в случае, если он будет в правительстве. 3) Благодаря его вступлению в правительство "Смотрич и Перец" уйдут. В противном случае они останутся, он "спасает" систему правосудия и многое другое", - сказал министр транспорта.По словам Смотрича, Нетаниягу предпочел бы "Ямине" партию "Кахоль Лаван". "Нетаниягу действительно хочет реализовать план Трампа с обеих сторон и создать демилитаризованное палестинское государство. Для этого ему нужен Ганц, а не мы.""Следовательно, вероятный сценарий состоит в том, что Ганц отмежевывается от Лапида и Яалона и становится министром обороны в правительстве Нетаниягу с его 15 депутатами", - предсказал Смотрич.