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03.03 19:01   MIGnews.com

"Ликуд" хочет заполучить Орли Леви-Абукасис

Партия "Ликуд" попытается убедить лидера партии "Гешер" Орли Леви-Абукасис войти в правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, сообщают KAN News.

Тем временем было принято решение исключить других депутатов в качестве варианта на присоединение к партии из левого центрального блока, поскольку Леви-Абукасис возглавляет собственную фракцию.

Если партии не удастся убедить Леви-Абукасис, "Ликуд" попытается изменить закон, устанавливающий ограничения на роспуск партий, и потребует, чтобы одиночные депутаты могли выходить из их состава.

Ранее депутат парламента Яир Лапид заявил журналистам на встрече фракции "Кахоль Лаван": "Я не войду в правительство при Нетаниягу, и никто в нашем списке не войдет в такое правительство."


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