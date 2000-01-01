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Меркель выступила за создание зон безопасности в Сирии | Фото:03.03 18:11   MIGnews.com

Меркель выступила за создание зон безопасности в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за создание зон безопасности на севере Сирии, сообщили Reuters во вторник два участника встречи, на которой было озвучено предложение.

Меркель также раскритиковала президента России Владимира Путина за отказ принять участие в четырехсторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Франции Эммануилом Макроном для ослабления сирийского кризиса, добавили парламентские источники.

Информационное агентство РИА ранее сообщало, что Путин обсудил с Меркель ситуацию в сирийском регионе Идлиб по телефону.


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