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В Иерусалиме появится представительство Сербии | Фото:03.03 12:36   MIGnews.com

В Иерусалиме появится представительство Сербии

В понедельник, 2 марта, президент Сербии Александр Вучич объявил об открытии официального представительства страны в Иерусалиме.

С таким заявлением он выступил на конференции AIPAC в Вашингтоне.

"У нас довольно сложная ситуация в регионе, и вы должны понимать все сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но мы пытаемся найти лучший способ сделать что-то официальное в Иерусалиме. И мы очень скоро откроем не только офис торгового представительства, но и официальный государственный офис в Иерусалиме с официальным сербским флагом", – объявил он.

По словам Вучича, сербы любят еврейский народ и будут работать над дальнешим улучшением отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал заявление Вучича о намерении открыть официальное представительство.

"Сербский флаг займет достойное место в ряду других флагов, развевающихся в нашей столице. Dobro došli (Добро пожаловать)!" – обратился глава израильского МИД.


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