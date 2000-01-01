03.03 12:36 MIGnews.com

В Иерусалиме появится представительство Сербии

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В понедельник, 2 марта, президент Сербии Александр Вучич объявил об открытии официального представительства страны в Иерусалиме.С таким заявлением он выступил на конференции AIPAC в Вашингтоне."У нас довольно сложная ситуация в регионе, и вы должны понимать все сложности, с которыми мы сталкиваемся. Но мы пытаемся найти лучший способ сделать что-то официальное в Иерусалиме. И мы очень скоро откроем не только офис торгового представительства, но и официальный государственный офис в Иерусалиме с официальным сербским флагом", – объявил он.По словам Вучича, сербы любят еврейский народ и будут работать над дальнешим улучшением отношений между двумя странами.Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал заявление Вучича о намерении открыть официальное представительство."Сербский флаг займет достойное место в ряду других флагов, развевающихся в нашей столице. Dobro došli (Добро пожаловать)!" – обратился глава израильского МИД.