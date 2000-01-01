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Рухани сделал Путину предложение на счет Сирии и Ирана | Фото:03.03 14:56   MIGnews.com

Рухани сделал Путину предложение на счет Ирана и Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани предложил президенту Российсокй Федерации Владимиру Путину провести следующий саммит по Сирии и исламской республике в астанинском формате.

Об этом посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, передает ТАСС.

"Состоялся несколько дней назад телефонный разговор между президентами Рухани и Путиным. В рамках телефонного разговора президент Рухани пригласил президента Путина, чтобы следующий саммит в рамках астанинского формата в скором времени проходил бы на территории Ирана", – сказал он.

По словам дипломата, астанинский формат имеет преимущества, а участники "должны быть ему приверженными и продолжать сотрудничество в его рамках".

Джалали также расхвалил особую роль в сотрудничестве России и Ирана в вопросе борьбы с терроризмом.

"Формировались те или иные коалиции по борьбе с терроризмом. Но ни одна из них не смогла вести успешную борьбу с терроризмом, а единственная коалиция, которая была успешна и на самом деле боролась с терроризмом, – это была коалиция Ирана и Россия", – отметил он.


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