Рухани сделал Путину предложение на счет Ирана и Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани предложил президенту Российсокй Федерации Владимиру Путину провести следующий саммит по Сирии и исламской республике в астанинском формате.
Об этом посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, передает ТАСС.
"Состоялся несколько дней назад телефонный разговор между президентами Рухани и Путиным. В рамках телефонного разговора президент Рухани пригласил президента Путина, чтобы следующий саммит в рамках астанинского формата в скором времени проходил бы на территории Ирана", – сказал он.
По словам дипломата, астанинский формат имеет преимущества, а участники "должны быть ему приверженными и продолжать сотрудничество в его рамках".
Джалали также расхвалил особую роль в сотрудничестве России и Ирана в вопросе борьбы с терроризмом.
"Формировались те или иные коалиции по борьбе с терроризмом. Но ни одна из них не смогла вести успешную борьбу с терроризмом, а единственная коалиция, которая была успешна и на самом деле боролась с терроризмом, – это была коалиция Ирана и Россия", – отметил он.