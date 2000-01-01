Эрдан: петиция против Нетаниягу – позор

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан раскртиковал поданную "Движением за качество власти" петицию в Верховный суд против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
По словам министра, это "позорный документ против решения народа", передает "Аруц Шева".
"Я уверен, что будет найдено более 60 членов Кнессета, которые сформируют правительство, возглавляемое Нетаниягу", – сказал он.
В частности, на фоне выборов "Движение за качество власти" обратилось в БАГАЦ с требованием препятствовать Нетаниягу в возможности формирования следующего правительства. В НКО заявили, будто недопустимо, чтобы глава правительства совмещал важные государственные дела со скамьей подсудимых.