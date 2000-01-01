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Эрдан: петиция против Нетаниягу – позор | Фото:03.03 11:07   MIGnews.com

Эрдан: петиция против Нетаниягу – позор

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан раскртиковал поданную "Движением за качество власти" петицию в Верховный суд против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По словам министра, это "позорный документ против решения народа", передает "Аруц Шева".

"Я уверен, что будет найдено более 60 членов Кнессета, которые сформируют правительство, возглавляемое Нетаниягу", – сказал он.

В частности, на фоне выборов "Движение за качество власти" обратилось в БАГАЦ с требованием препятствовать Нетаниягу в возможности формирования следующего правительства. В НКО заявили, будто недопустимо, чтобы глава правительства совмещал важные государственные дела со скамьей подсудимых.


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