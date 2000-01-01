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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:03.03 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

60 мандатов. Биньямин Нетаниягу – главный победитель выборов По данным всех трех каналов израильского ТВ, "Ликуд" и правый блок получили 60 мандатов на выборах в Кнессет. По разным данным, партия Биньямина Нетаниягу получает 36-37 мандатов, партия Бенни Ганца – 32-33.

Выборы в Израиле: самая высокая явка за 21 год На мартовских выборах в Кнессет зафиксирована рекордная явка избирателей. В 16:00 явка составила 47%, став самой высокой с 1999 года. Окончательные данные после закрытия участков – 71% – выше, чем на предыдущих двух раундах.

Первый случай коронавируса в ЦАХАЛе Среди зараженных коронавирусом израильтян оказалась военнослужащая срочной службы из Ор Йехуда. В связи с этим Армия Обороны Израиля запретила срочникам посещать страны с эпидемией: Китай, Гонконг, Макао, Японию, Таиланд, Сингапур, Тайвань и Италию.

Неизвестный снайпер обстрелял ЦАХАЛ с Голанских высот В результате обстрела позиции Армии обороны Израиля со стороны Голанских высот, военные предприняли ответную атаку.

Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло 12 В понедельник еще у двоих израильтян, вернувшихся из Италии, был подтвержден коронавирус.


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