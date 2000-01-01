Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Выборы в Израиле: самая высокая явка за 21 год На мартовских выборах в Кнессет зафиксирована рекордная явка избирателей. В 16:00 явка составила 47%, став самой высокой с 1999 года. Окончательные данные после закрытия участков – 71% – выше, чем на предыдущих двух раундах.
Первый случай коронавируса в ЦАХАЛе Среди зараженных коронавирусом израильтян оказалась военнослужащая срочной службы из Ор Йехуда. В связи с этим Армия Обороны Израиля запретила срочникам посещать страны с эпидемией: Китай, Гонконг, Макао, Японию, Таиланд, Сингапур, Тайвань и Италию.