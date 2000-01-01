03.03 21:34 MIGnews.com

Нетаниягу начал 5-дневный визит в США

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Вечером в субботу, 3 марта, на фоне продолжающихся расследований у себя на родине израильский премьер-министра Биньямин Нетаниягу отправляется в пятидневную поездку в США, во время которой встретится с американским президентом Дональдом Трампом.Прибытие главы израильского правительства ожидается рано утром в воскресенье. Целый день ему будет выделен для отдыха, а уже в воскресенье его ожидается аудиенция у Трампа в Белом доме, где они встретятся впервые с провозглашения американским лидером "Иерусалимской декларации" – о признании Иерусалима столицей Еврейского государства и о переносе посольства из Тель-Авива.Во вторник у Биньямина Нетаниягу запланировано выступление на ежегодной конференции главного произраильского лобби США – Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), откуда отправится прямиком в Конгресс, где его ждут встречи с рядом членов американского Сената и Палаты представителей.В среду премьер выступит в Экономическом клубе Вашингтона, после чего отправится в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятии, посвященном 30-летию освобождения нынешнего главы Еврейского агентства Натана Шаранского из тюрьмы в Советском Союзе.В четверг Биньямин Нетаниягу посетит Иерусалимскую выставку в ООН и вылетит обратно домой, в Израиль.