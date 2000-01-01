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Иран выйдет из ядерной сделки вслед за США | Фото: U.S. Department of State/Flickr03.03 18:41   MIGnews.com

Иран выйдет из ядерной сделки вслед за США

Несмотря на приверженность Ирана Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Тегеран готов к выходу США из ядерной сделки, заявил посол ИРИ в России Мехди Санаи, намекнув, что Исламская республика может покинуть СВПД вслед за Вашингтоном.

"Иран будет привержен этой договоренности до тех пор, пока все стороны будут выполнять свои обязательства по ней. Если санкции возвратятся к ситуации до СВПД, то как можно ожидать, чтобы Иран был привержен своим обязательствам по СВПД?" - сказал он в интервью порталу ТАСС.

Он отметил, что такое решение Дональда Трампа возымеет необратимые последствия для процесса урегулирования международных конфликтов и международного права, и напомнил, что на сегодняшний день все остальные члены международной "шестерки", кроме США, поддерживают сохранение и выражают приверженность ядерной сделке с Ираном.

"Все стороны выиграли от достижения договоренности", - уверен дипломат, отмечая, что "американцы пытаются побудить Иран к выходу из СВПД".
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