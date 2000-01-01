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Поляки начали судиться из-за `Закона о Холокосте` 03.03 17:04   MIGnews.com

Поляки начали судиться из-за "Закона о Холокосте"

На следующий день после вступления в силу польского "Закона о Холокосте" поляки уже начали подавать иски.

Так, организация "Польская лига против диффамации" обратилась в суд с жалобой на одну из трех крупнейших ежедневных газет Аргентины – Página/12 – за публикацию статьи о погроме в Едвабне, где в июле 1941 года толпа сожгла в амбаре местную еврейскую общину – порядка 1600 человек. В качестве иллюстрации была прикреплена фотография польских солдат.

Иск также был подан и против автора статьи Федерико Павловского, которого обвинили в "действиях, целью которых было навредить польскому народу и опорочить польских солдат".

Стоит отметить, что много десятилетий – вплоть до 2000 года – организаторами погрома считались немцы, однако в 2001 году американский историк Ян Томаш Гросс опроверг это, приведя доказательства того, что евреи были уничтожены местными жителями без немецкой помощи.

Любопытно, что статья была опубликована в середине декабря, то есть за месяц до принятия в польском Сейме "Закона о Холокосте" и почти за три месяца до его вступления в силу, что наводит на мысли о попытке обеспечить его ретроактивное применение.

Впрочем, Варшава дала понять, что данный закон не будет соблюдаться до окончания переговоров с Израилем и до вынесения решения конституционным судом, после чего президент Анджей Дуда должен будет его повторно подписать.
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