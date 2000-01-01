03.03 14:28 MIGnews.com

Польша оценила долг Германии по репарациям в $850 млрд

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство Польши оценило ущерб, который нанесла стране Германия во время Второй мировой войны. Глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Берлин должен Польше 850 млрд. долларов."Проведя валоризацию послевоенного отчёта о военных потерях, например, исходя из курса доллара, мы говорим о сумме $850 млрд.", — отметил польский чиновник.По словам Мулярчика, это огромная, но оправданная сумма, при учете разрушений польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры.При этом он подчеркнул, что у Варшавы есть основания требовать компенсаций и от РФ, но получение выплат от Германии выглядит более реалистичным.Мулярчик пояснил, что "РФ является страной, которая не придерживается международного права".