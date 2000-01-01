Щаранский вступился за Трампа: он не виноват в антисемитизме
Глава Еврейского агентства Натан Щаранский заступился за президента США Дональда Трампа, на которого пытаются повесить вину за рост антисемитских настроений в Америке. Как пишут на портале NRG, председатель "Сохнута" считает, что нет совершенно никаких оснований вменять президенту поддержку антисемитизма.
"Нельзя связывать такой глубокий, длительный, исторический и значимый процесс, как возрождение антисемитизма, с каким-либо заявлением того или иного политика. В мире предпринимаются много попыток демонизировать евреев Еврейского государства. Происходящее сегодня в США доказывает, что, в конечном счете, нет никакой разницы между антисемитизмом правых и антиизраилизмом левых", - сказал он на конференции в Иерусалиме, посвященной двум историческим событиям – 120-летию основания Всемирной сионистской организации и 50-летию объединения Иерусалима после Шестидневной войны.
На вопрос, ожидает ли он роста репатриации из США на фоне волны антисемитизма, Щаранский ответил: "Собирание изгоев" идет не из-за антисемитизма. Сегодня люди делают свободный выбор в пользу алии. На сегодняшний день иммигрант в Израиле – это тот, кто видит Израиль своим домом. Мы не должны строить свои надежды на это, основываясь на ненависти против нас".
Кроме того, Натан Щаранский назвал единственные факторы, которые тормозят ассимиляцию евреев в диаспоре – это вера и сионизм.
"Если вы не связаны с еврейской традицией и Государством Израиль, ваши внуки не будут евреями", - отметил он.
Сионизм, на его взгляд, является "идеологической революцией XX века".