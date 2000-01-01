03.03 09:23 MIGnews.com

Щаранский вступился за Трампа: он не виноват в антисемитизме

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Глава Еврейского агентства Натан Щаранский заступился за президента США Дональда Трампа, на которого пытаются повесить вину за рост антисемитских настроений в Америке. Как пишут на портале NRG, председатель "Сохнута" считает, что нет совершенно никаких оснований вменять президенту поддержку антисемитизма."Нельзя связывать такой глубокий, длительный, исторический и значимый процесс, как возрождение антисемитизма, с каким-либо заявлением того или иного политика. В мире предпринимаются много попыток демонизировать евреев Еврейского государства. Происходящее сегодня в США доказывает, что, в конечном счете, нет никакой разницы между антисемитизмом правых и антиизраилизмом левых", - сказал он на конференции в Иерусалиме, посвященной двум историческим событиям – 120-летию основания Всемирной сионистской организации и 50-летию объединения Иерусалима после Шестидневной войны.На вопрос, ожидает ли он роста репатриации из США на фоне волны антисемитизма, Щаранский ответил: "Собирание изгоев" идет не из-за антисемитизма. Сегодня люди делают свободный выбор в пользу алии. На сегодняшний день иммигрант в Израиле – это тот, кто видит Израиль своим домом. Мы не должны строить свои надежды на это, основываясь на ненависти против нас".Кроме того, Натан Щаранский назвал единственные факторы, которые тормозят ассимиляцию евреев в диаспоре – это вера и сионизм."Если вы не связаны с еврейской традицией и Государством Израиль, ваши внуки не будут евреями", - отметил он.Сионизм, на его взгляд, является "идеологической революцией XX века".