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03.03 08:13   MIGnews.com

Яхимович: я ничего не обещала Кабелю

Скандал в “Сионистском Лагере” разрастается.

Один из лидеров левого крыла Аводы, Шели Яхимович, отрицает факт сговора с другим лидером - Эйтаном Кабелем накануне праймериз.

Яхимович заявила, что ей было сделано предложение, и она от него отказалась. Кабель предлагал ей поддержку в выборах на пост главы Гистадрута, а та должна была поддержать его на выборах руководства партии.

Яхимович сказал: “Когда два политических лидера идут вместе, это воздействует на членов их партии. Это совершенно легитимно, но есть разница между тем, чтобы согласиться идти вместе и конкретными обещаниями”.

Кабель также заявил, что никакой сделки с Яхимович заключено не было, и что опубликованные записи его разговоров не отражают ничего, кроме его “пожеланий”.
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