03.03 07:17 MIGnews.com

Трамп: Демократы утратили связь с реальностью

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Пресса, левые и либеральные круги в США продолжают раздувать скандал с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы и вокруг встречи генерального прокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком.Президент Дональд Трамп был вынужден издать заявление следующего содержания: “Джефф Сешнс - честный человек. Он не сказал никакой неправды. Он мог сформулировать свой ответ более точно, но это явно было не намеренно. Вся эта история - попытка сохранить престиж демократов, проигравших выборы тогда, когда все были уверены, что они их выиграют. Демократы перегибают палку. Они потерпели поражение на выборах, а теперь они утратили связь с реальностью. Реальная история за этим - утечки секретной и другой информации. Это - охота на ведьм!”Ранее Джефф Сешнс заявил, что откажется подчиниться любому расследованию, касающемуся его роли в предвыборной кампании Трампа. Заявление сделано после консультаций Сешнса с комитетом по этике министерства юстиции.Сешнс заявил, что во время слушаний в Сенате он не счел нужным упомянуть об официальных встречах с российским послом, и потому считает свое поведение корректным. Сешнс заявил: “Мой ответ был честным, и вопрос я понял корректно. Я не намеревался никого вводить в заблуждение”. Во время слушаний в Сентае Сешнсу задали вопрос, что ему известно о связях предвыборной кампании Трампа с российскими властями. Сешнс ответил, что ни о чем подобном не слышал, и что у него не было связей с русскими.