03.03 21:55 MIGnews.com

Турция обеспокоена напряжением в отношениях с Германией

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Турецкие и немецкие министры иностранных дел договорились встретиться в Германии 8 марта, чтобы обсудить напряженные отношения между двумя странами после отмены выступления турецких министров, как заявили источники министерства иностранных дел в Анкаре в пятницу, 3 марта.Связи испортились между двумя странами после того, как местные власти отозвали разрешение на встречу министра юстиции Бекира Боздага, который должен был обратиться к сторонникам президента Турции Тайипа Эрдогана в юго-западном немецком городе Гаггенау.Встреча была частью усилий Анкары сплотить поддержку среди примерно 1,5 миллионов турецких граждан Германии в преддверие апрельского референдума о расширении полномочий турецкого председательства.Во время телефонного разговора министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу еще раз выразил озабоченность по поводу решения Германии своему коллеге Зигмару Габриэлю, сообщили источники.