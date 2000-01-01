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flickr 03.03 21:17   MIGnews.com

Сирийская оппозиция приняла новые 12 принципов переговоров

Специальный представитель ООН на мирных переговорах по Сирии в Женеве вручил всем делегациям документ с 12 принципами, которые будут основой для второго раунда переговоров.

Хамзи Мензер процитировал посредника ООН Стаффана де Мистуру, который дал делегатам копию одной страницы документа, сказав, что женевский процесс возобновится в ближайшие недели.

Сирийская оппозиция в предварительном порядке приняла 12 принципов, данных делегатам от Организации Объединенных Наций в конце восьмидневного раунда мирных переговоров, сказал глава делегации на переговорах Наср аль-Харири.
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