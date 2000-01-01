03.03 19:53 MIGnews.com

Дипломаты ЕС намерены "прояснить" Израилю свою позицию

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Дипломаты Евросоюза сообщили о том, что министры иностранных дел стран блока намереваются обсудить вопрос о проведении переговоров на высоком уровне с Израилем на фоне обеспокоенности по поводу политики Еврейского государства в отношении строительства поселений и приверженности решению о двух государствах.Дипломаты заявили в пятницу, 3 марта, что Европейский Союз должен ясно показать свою позицию в отношениях с Израилем, особенно учитывая неясную позицию администрации США в отношении многолетней конфликта между Израилем и палестинцами.Один из дипломатов подчеркнул, что любые будущие официальные переговоры с Израилем не могут быть "обычным делом. Все должно быть сказано израильтянам очень четко".Европейские дипломаты провели брифинг для журналистов о предстоящих в понедельник, 6 марта, переговорах в Брюсселе на условиях анонимности.Палестинцы и большая часть международного сообщества считают форпосты и поселения незаконными и рассматривают их как препятствие на пути создания палестинского государства рядом с Израилем.