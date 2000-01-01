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Дипломаты ЕС намерены `прояснить` Израилю свою позицию | Фото: Thinkstock03.03 19:53   MIGnews.com

Дипломаты ЕС намерены "прояснить" Израилю свою позицию

Дипломаты Евросоюза сообщили о том, что министры иностранных дел стран блока намереваются обсудить вопрос о проведении переговоров на высоком уровне с Израилем на фоне обеспокоенности по поводу политики Еврейского государства в отношении строительства поселений и приверженности решению о двух государствах.

Дипломаты заявили в пятницу, 3 марта, что Европейский Союз должен ясно показать свою позицию в отношениях с Израилем, особенно учитывая неясную позицию администрации США в отношении многолетней конфликта между Израилем и палестинцами.

Один из дипломатов подчеркнул, что любые будущие официальные переговоры с Израилем не могут быть "обычным делом. Все должно быть сказано израильтянам очень четко".

Европейские дипломаты провели брифинг для журналистов о предстоящих в понедельник, 6 марта, переговорах в Брюсселе на условиях анонимности.

Палестинцы и большая часть международного сообщества считают форпосты и поселения незаконными и рассматривают их как препятствие на пути создания палестинского государства рядом с Израилем.
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