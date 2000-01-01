03.03 16:49 MIGnews.com

ООН планирует следующий раунд переговоров по Сирии

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Глава сирийской группы диссидентов на мирных переговорах в Женеве заявил в пятницу, 3 марта, что Организация Объединенных Наций, вероятно, подведет итоги восьми дней переговоров в тот же день и очертит повестку дня, формат и дату следующего раунда."Я предоставлю возможность принимающей стороне объявить об этом", - заявил Джихад Макдисси, глава каирской группы журналистам после встречи со Стаффаном де Мистурой."Да, у нас есть повестка дня ... три корзины и, возможно, четвертая, и временные рамки, да, в марте", - отметил он, сказав, что "корзины" – те вопросы, которые будут обсуждаться, и которые включают в себя новую конституцию, выборы и реформирование управления. Правительство Сирии хочет добавить четвертый вопрос о борьбе с терроризмом.