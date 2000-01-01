Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ООН планирует следующий раунд переговоров по Сирии | Фото: Thinkstock03.03 16:49   MIGnews.com

ООН планирует следующий раунд переговоров по Сирии

Глава сирийской группы диссидентов на мирных переговорах в Женеве заявил в пятницу, 3 марта, что Организация Объединенных Наций, вероятно, подведет итоги восьми дней переговоров в тот же день и очертит повестку дня, формат и дату следующего раунда.

"Я предоставлю возможность принимающей стороне объявить об этом", - заявил Джихад Макдисси, глава каирской группы журналистам после встречи со Стаффаном де Мистурой.

"Да, у нас есть повестка дня ... три корзины и, возможно, четвертая, и временные рамки, да, в марте", - отметил он, сказав, что "корзины" – те вопросы, которые будут обсуждаться, и которые включают в себя новую конституцию, выборы и реформирование управления. Правительство Сирии хочет добавить четвертый вопрос о борьбе с терроризмом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:54
Генштаб ВС РФ и НАТО провели переговоры впервые за три года
15:23
В Англии начали продавать "умные презервативы"
14:56
Хиллари Клинтон - метит в мэр Нью-Йорка?
14:33
Пожар в башне Трампа на Манхеттене
13:59
В Австрии вынесли приговор иракцам, изнасиловавшим туристку
13:30
Послезавтра в Израиле могут декриминализировать коноплю
12:53
Боевики ISIS свободно гуляют по Антверпену
12:07
К концу века ислам станет самой популярной религией
11:20
Аннексию Маале-Адумим отложили по просьбе Нетаниягу
11:11
Госдеп: РФ – крупнейший потребитель афганских наркотиков
10:56
WBC дисквалифицировал и оштрафовал Поветкина
10:48
Игра престола: В США найден "настоящий король Англии"
10:19
Неоплачиваемый труд женщин оценили в 13% мирового ВВП
09:58
Дома еврейских террористов пока что сносить не будут
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus