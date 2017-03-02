Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В свой первый день работы министр МВД США приехал на коне | Фото: @SecretaryZinke/Twitter03.03 07:13   MIGnews.com

Министр МВД США приехал на работу на коне

Видимо, если все-таки правительство Дональда Трампа не войдет в историю своими политическими решениями (о чем знать наперед, безусловно, нельзя), то уж своими неординарными поступками многие из его членов запомнятся надолго.

Так, 2 марта, в свой первый день на должности (утвержден Сенатом он был за день до этого) глава министерства внутренних дел США Райан Зинке буквально прискакал на работу. Министр явился верхом на лошади и в образе ковбоя - кожаной куртке, джинсах и широкополой шляпе. Несколько фотографий этого события политик опубликовал на своей странице в Twitter.




"Это честь находяться рядом с мужественными офицерами полиции - эти профессионалы своего дела отдадут за нас свои жизни", - подписал глава МВД снимки, на которых он находится в окрущении своих новых сотрудников.

В его канцелярии пояснили, что представители парковой полиции сами предложили ему таким нестандартным способом отметить начало своей службы, к слову, в преддверии 168-ой годовщины учреждения его ведомства.

"Будучу на должности, как уроженец Монтаны новый министр заинтересован в освещении богатого и разнообразного культурного наследия", - сказано в заявлении пресс-службы МВД США.

Как отмечает издание Hill, данным поступком Зинке, любитель охоты, рыбалки и активного отдыха, хотел продемонстировать свои консервативные позиции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:45
Сенаторы США - за введение дополнительных санкций против РФ
04:24
Исследование:термиты бьются головами, имитируя шаги муравьев
03:03
Пугачева показала сына, который танцует круче Цискаридзе
02:36
Доказана связь между ожирением и раком
01:35
Названы популярные месяцы для разводов
00:41
Мама Пэрис Хилтон неудачно пошутила над Дженнифер Энистон
23:29
Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
22:22
Хосни Мубарак оправдан
21:44
Россию лишили ЧМ-2021 по биатлону
21:15
Депутаты Кабель и Яхимович вступили в секретный сговор
21:10
Ж/д станция "Ха-Шалом" закрыта: как избежать проблем
20:14
ХАМАС запрещает называть новорожденных Махмудами Аббасами
19:49
В Испании появился "министр секса"
19:28
СМИ: россиянин хотел пронести бомбу на борт Turkish Airlines
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus