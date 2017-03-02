03.03 07:13 MIGnews.com

Министр МВД США приехал на работу на коне

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) March 2, 2017

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Видимо, если все-таки правительство Дональда Трампа не войдет в историю своими политическими решениями (о чем знать наперед, безусловно, нельзя), то уж своими неординарными поступками многие из его членов запомнятся надолго.Так, 2 марта, в свой первый день на должности (утвержден Сенатом он был за день до этого) глава министерства внутренних дел США Райан Зинке буквально прискакал на работу. Министр явился верхом на лошади и в образе ковбоя - кожаной куртке, джинсах и широкополой шляпе. Несколько фотографий этого события политик опубликовал на своей странице в Twitter."Это честь находяться рядом с мужественными офицерами полиции - эти профессионалы своего дела отдадут за нас свои жизни", - подписал глава МВД снимки, на которых он находится в окрущении своих новых сотрудников.В его канцелярии пояснили, что представители парковой полиции сами предложили ему таким нестандартным способом отметить начало своей службы, к слову, в преддверии 168-ой годовщины учреждения его ведомства."Будучу на должности, как уроженец Монтаны новый министр заинтересован в освещении богатого и разнообразного культурного наследия", - сказано в заявлении пресс-службы МВД США.Как отмечает издание Hill, данным поступком Зинке, любитель охоты, рыбалки и активного отдыха, хотел продемонстировать свои консервативные позиции.