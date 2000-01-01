Генштаб ВС РФ и НАТО провели переговоры впервые за три года
Глава Генштаба России Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО Петр Павел провели первые телефонные переговоры после принятия решения о заморозке отношений.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как уточняется в сообщении, инициатором разговора выступила сторона НАТО.
"Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией", – отметили в военном ведомстве.
Во время переговоров Герасимов и председатель Военного комитета обсудили вопросы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия двух стран, а также участие представителей альянса в мероприятиях, которые проводит Минобороны РФ.
Заморозка отношений НАТО с Россией произошла в 2014 году на фоне кризиса на Украине. Тогда было принято решение о приостановке практического сотрудничества с Россией при сохранении политического диалога на уровне послов и выше.