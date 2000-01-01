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Генштаб ВС РФ и НАТО провели переговоры впервые за три года | Фото: Thinkstock03.03 15:54   MIGnews.com

Генштаб ВС РФ и НАТО провели переговоры впервые за три года

Глава Генштаба России Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО Петр Павел провели первые телефонные переговоры после принятия решения о заморозке отношений.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточняется в сообщении, инициатором разговора выступила сторона НАТО.

"Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией", – отметили в военном ведомстве.

Во время переговоров Герасимов и председатель Военного комитета обсудили вопросы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия двух стран, а также участие представителей альянса в мероприятиях, которые проводит Минобороны РФ.

Заморозка отношений НАТО с Россией произошла в 2014 году на фоне кризиса на Украине. Тогда было принято решение о приостановке практического сотрудничества с Россией при сохранении политического диалога на уровне послов и выше.
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