03.03 15:54 MIGnews.com

Генштаб ВС РФ и НАТО провели переговоры впервые за три года

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Глава Генштаба России Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО Петр Павел провели первые телефонные переговоры после принятия решения о заморозке отношений.Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Как уточняется в сообщении, инициатором разговора выступила сторона НАТО."Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией", – отметили в военном ведомстве.Во время переговоров Герасимов и председатель Военного комитета обсудили вопросы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия двух стран, а также участие представителей альянса в мероприятиях, которые проводит Минобороны РФ.Заморозка отношений НАТО с Россией произошла в 2014 году на фоне кризиса на Украине. Тогда было принято решение о приостановке практического сотрудничества с Россией при сохранении политического диалога на уровне послов и выше.