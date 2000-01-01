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Аннексию Маале-Адумим отложили по просьбе Нетаниягу | Фото: Википедия03.03 11:20   MIGnews.com

Аннексию Маале-Адумим отложили по просьбе Нетаниягу

Депутаты Кнессета Йоав Киш ("Ликуд") и Бецалель Смотрич ("Еврейский дом") согласились перенести голосование за их законопроект о применении суверенитета Государства Израиль в самом крупном из израильских поселений Маале-Адумим, чтобы продолжить его обсуждение с премьер-министром Биньямина Нетаниягу.

Как уже сообщалось, министерская комиссия по законодательству должна была рассмотреть совместную инициативу Киша и Смотрича в воскресенье, 5 марта, однако глава правительства добился отсрочки ее принятия с единственной очевидной целью – для координации этого вопроса с администрацией американского президента Дональда Трампа.

Мэр Маале-Адумим Бенни Касриэль приветствовал данный законопроект.

"Это значительный шаг в исторической борьбе за безопасность Израиля и целостность Иерусалима. Как мы поступили на Голанах и в Иерусалиме, то же самое необходимо и в Маале-Адумим. Мы должны применить суверенитет. В этом плане ожидание удобного момента будет неверным решением", - сказал он.

В свое время с поддержкой применения израильского суверенитета "от моря до Иордана" выступила и заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.
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