Аннексию Маале-Адумим отложили по просьбе Нетаниягу
Депутаты Кнессета Йоав Киш ("Ликуд") и Бецалель Смотрич ("Еврейский дом") согласились перенести голосование за их законопроект о применении суверенитета Государства Израиль в самом крупном из израильских поселений Маале-Адумим, чтобы продолжить его обсуждение с премьер-министром Биньямина Нетаниягу.
Как уже сообщалось, министерская комиссия по законодательству должна была рассмотреть совместную инициативу Киша и Смотрича в воскресенье, 5 марта, однако глава правительства добился отсрочки ее принятия с единственной очевидной целью – для координации этого вопроса с администрацией американского президента Дональда Трампа.
Мэр Маале-Адумим Бенни Касриэль приветствовал данный законопроект.
"Это значительный шаг в исторической борьбе за безопасность Израиля и целостность Иерусалима. Как мы поступили на Голанах и в Иерусалиме, то же самое необходимо и в Маале-Адумим. Мы должны применить суверенитет. В этом плане ожидание удобного момента будет неверным решением", - сказал он.