Хизбалла угрожает нанести удар по 9 ядерным объектам Израиля

Впервые “Хизбалла” угрожает нанести удар по девяти объектам на которых производится и собирается израильское ядерное оружие.
Во главе списка, конечно же, ядерный реактор в Димоне , и реактор Нахаль Сорек на Средиземноморском побережье. Но впервые в пропагандистских материалах “Хизбаллы” упоминаются израильские заводы, на которых производятся и собираются компоненты ядерного оружия.
В клипе упоминается база Кфар Захария близ Бейт-Шемеша. В клипе говорится, что на базе размещены ракеты Иерехон-1, Иерехон-2 и Иерехон-3. Ракета Иерихон-3 - межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью действия 6 тысяч километров.
Далее в клипе показан завод в Беэр-Яков близ Рамле. Там якобы производятся ядерные боеголовки для ракет.
Следующая цель “Хизбаллы” - завод концерна Rafael в техническом парке Рафаэль-Тефен Галилеи в 17 км от Кармиэля. На фабрике, по утверждению “Хизбаллы”, производятся компоненты боеголовок.
Видео показывает расположение каждого ядерного объекта, и утверждает, что ракеты “Хизбаллы” могут поразить их с высокой степенью точности.
Следует отметить, что, ни один счет “Хизбаллы” с Израилем не закрыт – территориальный диспут вокруг Ферм Шебаа не разрешен, также как спор о ливанской части алавитской деревни Раджар, “мученики” “Хизбаллы” – Мугние -старший, Лакис, Мугние-младший, Самир Кунтар не отомщены. “Хизбалла” воспринимается Израилем как прямая и непосредственная угроза – в ее распоряжении больше опытных бойцов, чем было в 2006, ее ракеты летят дальше, их количество увеличилось и они стали точнее, и военно-политический истеблишмент понимает, что новая ливанская война будет куда сложнее и тяжелее, чем война лета 2006 года.
На фоне победы в сирийской гражданской войне, того, что теперь не “Хизбалла” зависит от сирийского режима, а сирийский режим от нее, с учетом того, что в распоряжении “Хизбаллы” теперь есть ракетные базы не только в Ливане, но и в Сирии, террористы могут решиться на то, что еще недавно казалось невероятным. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Превентивный удар “слабой стороны”. Сценарии Третьей Ливанской Войны".